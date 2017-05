Ritrovata nel catanese la 13enne scomparsa

La tredicenne scomparsa ieri sera a Siracusa è stata trovata a Paternò nel catanese. E' viva e sta bene. Lo conferma la polizia di Stato.

La procura di Siracusa sulla scomparsa di Marika, la tredicenne che ieri sera non è tornata a casa, ipotizza l'allontanamento volontario. Per gli inquirenti questa è la pista principale anche se non vengono tralasciate altre ipotesi.

Una tredicenne di Siracusa, Marika, è scomparsa da ieri alle 19 a Siracusa. La ragazzina è stata vista l'ultima volta alla cittadella dello sport a Siracusa dove frequenta la piscina praticando il nuoto sincronizzato. Indossava una maglietta blu scura ed un paio di jeans ed aveva con sé un borsone fucsia del nuoto. La polizia la sta cercando, anche con l'aiuto di amici e parenti.

Marika avrebbe un cellulare che risulta spento. Dopo che si era sparsa la voce della sparizione sui social è cominciato un tam tam sulla notizia: "Dalle 19 è scomparsa questa ragazzina dalla Cittadella. Maglietta blu scura, jeans strappati e borsone fucsia del nuoto…aiutateci a trovarla". La polizia ha interrogato i familiari della ragazzina per conoscere le sue abitudini e se frequentava un gruppo di amici in particolare.

La tredicenne frequenta l'ultimo anno della scuola media inferiore di un istituto comprensivo siracusano. Gli investigatori della squadra mobile, che conducono le indagini, hanno già sentito ieri sera le amiche, sia quelle del gruppo del nuoto sincronizzato che sono state le ultime a vederle, sia alcune compagne di classe. La polizia sta cercando di capire se possa essere accaduto qualcosa a scuola, una lite o un brutto voto che abbia potuto sconvolgere la vita della minorenne. Al tempo stesso è sotto esame il tabulato telefonico del cellulare della ragazzina. I genitori hanno trascorso diverse ore con la polizia cercando di ricostruire qualche episodio fuori dal quotidiano che possa aiutare nelle ricerche. La polizia sta ancora accertando se sia vera la notizia diffusa sui social che la ragazzina sia salita a bordo di un auto, una Golf blu, quando è uscita dal l'impianto sportivo.