Assalto a bar area servizio, due fermi

Sono stati fermati da carabinieri i due presunti autori dell'assalto, con il volto coperto da passamontagna e pistola nascosta sotto i giubbotti, a un bar di un distributore di carburante sull'asse dei servizi di Catania dell'Eni, rubando 200 euro dalla cassa.

Sono Giuseppe Minutola, di 44 anni, che quando è stato bloccato indossava ancora i vestiti che aveva quando ha compiuto la rapina, ripresa dal sistema di videosorveglianza, e Carmelo Balsamo, di 40 anni. Un importante input alle indagini è arrivato anche dal ritrovamento dello scooter utilizzato dai banditi, che è risultato di proprietà della ex moglie di Minutola. Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno fermato i due per rapina aggravata in concorso e poi li hanno condotti in carcere.