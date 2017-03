Riaperto l'aeroporto di Catania

Ha ripreso da poco la piena operatività l’aeroporto internazionale di Catania che era stato chiuso nel pomeriggio per nebbia. La chiusura ha portato a dirottare sette voli e a cancellarne otto.

Sono stati dirottati a Palermo i voli FR 2050 proveniente da Treviso, FR 4062 proveniente da Eindhoven, WK 398 proveniente da

Zurigo, FR 1576 proveniente da Berlino Schonefeld, U2 2851 proveniente da Milano Malpensa e FR 1030 proveniente da Torino.

E' stato invece dirottato a Comiso (Ragusa), il volo AZ 1733 proveniente da Roma Fiumicino.

I voli cancellati in partenza sono: FR2707 per Trieste (19:35), FR4061 per Eindhoven (19:45) FR1160 per Roma Fiumicino

(20:00), Wk0399 per Zurigo (19:55), FR1577 per Berlino (Schonefeld). Voli in arrivo cancellati: V71745 da Verona,

FR7453 da Bergamo e FR2708 da Trieste.