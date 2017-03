Trova in vendita online la sua vespa rubata

Dopo aver denunciato ai carabinieri di Catania il furto del suo ciclomotore Vespa, lo trova in vendita su un sito di annunci on line ed avverte i militari, che da un numero di cellulare nell'annuncio risalgono a chi aveva messo in vendita lo scooter, un sorvegliato speciale di 42 anni, Sebastiano Licciardello, che è stato arrestato a Scordia. L'uomo deve rispondere di ricettazione, della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I carabinieri durante una perquisizione in casa dell'uomo hanno trovato nel suo cellulare le foto della vespa rubata e Licciardello, vedendosi scoperto, ha iniziato ad inveire contro i militari minacciandoli anche di morte e per questo motivo deve anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri in casa gli hanno anche trovato un altro motoveicolo imballato e pronto per essere recapitato ed hanno avviato accertamenti per stabilirne la provenienza. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.