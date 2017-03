Rave party abusivo, 56 denunciati

Un rave party abusivo organizzato in un vecchio casale di contrada Serra San Bartolo è stato interrotto la notte tra sabato e domenica scorsi a Vittoria (Ragusa) dalla Polizia di Stato. Il casale è di proprietà di alcuni anziani ragusani che erano all'oscuro di quanto stava accadendo nella loro proprietà. Gli agenti hanno identificato 56 persone, tra cui i due organizzatori che avevano noleggiato da una ditta di Vittoria l'impianto per produrre energia elettrica per alimentare potenti amplificatori che diffondevano musica ad altissimo volume. Le 56 persone sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. I due organizzatori sono anche stati denunciati per avere organizzato il rave party abusivamente e senza le autorizzazioni.