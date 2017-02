Sequestrati 55 kg di corallo e 20 di argento

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato un ingente quantitativo di preziosi e prodotti non sicuri in un'attività commerciale nel centro della città gestita da un bengalese. Appartenenti al Gruppo di Catania durante il controllo hanno trovato in una piccola stanza adibita a laboratorio, chiusa a chiave, oltre 55 chili di corallo grezzo e circa 20 chili di monili in argento, che sono stati sequestrati perché il titolare è risultato sprovvisto della licenza, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza perla commercializzazione e lavorazione di oggetti preziosi. Inoltre, nel negozio sono stati sequestrati centinaia di articoli per la profumazione di ambienti, contenenti aromatici riconosciuti dalla normativa di settore come nocivi per la salute, e oltre 6 milioni di articoli di bigiotteria sprovvisti delle caratteristiche di legge necessarie per la vendita. Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Catania per i reati previsti dal Codice del Consumo, nonché segnalato alla competente Autorità amministrativa per l'assenza della licenza amministrativa.