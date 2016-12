Donate 15 tonnellate di arance siciliane

Un carico di 15 tonnellate di arance e di una tonnellata di grano duro donati da 15 aziende del Catanese è partito stamane dall'Azienda Agricola Arcoria, in contrada Sferro, a Paternò (Catania) alla volta delle popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto dello scorso settembre. L'iniziativa di solidarietà è stata organizzata dai giovani dell'Associazione nazionale dei giovani agricoltori (Anga) di Confagricoltura Catania in collaborazione con Anga Umbria. "Siamo lieti di poter portare i sapori della nostra terra a chi sta ancora soffrendo a causa del sisma - afferma il presidente di Anga Catania Giosuè Arcoria - e ringrazio le aziende che hanno aderito a questa iniziativa che abbiamo potuto realizzare in pochissimo tempo grazie alla collaborazione di Anga Umbria e del suo attivissimo presidente Guido Gatti". Le aziende che hanno preso parte all'iniziativa di solidarietà sono: Azienda Agricola Arcoria, Tre Moretti, Oranfrizer, Cooperativa La Deliziosa, Etna Agrumi, Sicilsapori, Azienda Agricola Coppola, AgriEtna, Azienda Torello, Soal, Colori di Sicilia, Società Agricola Cavalli, Azienda Agricola Lombardo, Azienda Agricola Fratelli Bonaccorsi, Azienda Agricola Giansalvo Russo.