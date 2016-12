Un nigeriano di 36 anni, Victor Osayande, è stato fermato stamane in un'operazione condotta dalla squadra mobile di Siracusa, in collaborazione con i colleghi di Milano, su provvedimento delle Dda di Catania. Il nigeriano è accusato di "tratta e commercio di schiavi": avrebbe minacciato le vittime con riti Vodoo per avviarle alla prostituzione. Osayande si trova ora nel carcere di Milano