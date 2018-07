Parte il Nicosia Etna Winfest

Tutto è pronto per la partenza della prima edizione del Nicosia Etna Winefest che si terrà nei giorni 8, 9, 10 luglio a Trecastagni. Una prima edizione che intende celebrare il 120esimo anno della fondazione delle Cantine Nicosia, l'azienda leder in Sicilia e fra le più apprezzate in Italia per la produzione bio e premiata, negli ultimi due anni, dalle Guide del Gambero Rosso con il prestigioso Tre Bicchieri.

Un evento che intende sottolineare la vocazione di Cantine Nicosia ad accostare in maniera innovativa la missione aziendale alla cultura del territorio. Domenica 8 luglio comincia un'avventura che durerà tre mesi e che racchiuderà degustazioni, teatro, musica, escursioni, animazione territoriale, cene d'autore, il tutto rigorosamente alle falde dell'Etna, nello storico insediamento di Trecastagni.

Nel giorno del debutto spazio al “Notturno in vigna”, un programma articolato che vedrà protagoniste le bollicine con “Sciampagnose”, la conferenza - spettacolo con degustazione a cura di Nino Aiello. Un'escursione nei territori che producono bollicine in Italia e all'estero, con una vetrina dedicata proprio alle bottiglie dell'Etna, una delle più recenti e piacevoli sorprese del mercato italiano.

L'ospite d'onore di questa prima serata sarà il giornalista Andrea Scanzi, autore de Il Vino degli altri, un viaggio alla scoperta dei migliori vini del mondo e dei loro rivali italiani.

Il Notturno in Vigna si svolgerà nello storico vigneto di Monte Gorna, dove si terrà una degustazione itinerante e che sarà anche lo scenario del monologo teatrale Perbacco, di e con Sandro Dieli e della performance Ti voglio tanto bere, canti del vino, versi versati ed altre poetiche sbornie, un originale concerto acustico della Bottega Retrò.

Ma il Nicosia Etna Winefest ha in serbo tante altre sorprese, dalla degustazione organizzata sul cratere del vulcano il giorno 9 luglio, alla presentazione di una bottiglia speciale a tiratura limitata che sarà svelata proprio nel corso della manifestazione.

Nell'ambito dell'Etna Winefest, ci sarà anche Calici di Stelle (il prossimo 10 agosto), mentre per la chiusura (in autunno, proprio nel periodo della vendemmia) è prevista un'edizione straordinaria de “Il Gusto si racconta”, la rassegna dell'Osteria di Cantine Nicosia che ospita i duetti tra gli chef stellati e i vini dell'azienda etnea. Il programma della manifestazione sarà presentato giorno 8, nella sede di Cantine Nicosia di Trecastagni, nel corso di un'anteprima nella quale saranno attribuiti gli Etna Awards 2018.