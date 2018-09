Regione Calabria, Oliverio pronto a ricandidarsi

Catanzaro

Mario Oliverio è pronto a ricandidarsi alla presidenza della Regione Calabria. In modo indiretto ma inequivocabile, lo lascia intendere accettando l'invito di una sessantina di sindaci che lo esortano a "portare a compimento le opere avviate nel corso di questi anni".

I sindaci, di cui solo dodici appartengono al Pd confermando la svolta "civica" del Governatore, hanno già convocato un'assemblea che si terrà lunedì 17 al THotel di Feroleto Antico alle 17, e in un documento chiedono a Oliverio di partecipare. Sarà in quella sede che il Governatore verosimilmente ufficializzerà la sua candidatura, aderendo al pressing degli amministratori tra i quali il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che avrebbe lavorato personalmente al documento. Oliverio dunque gioca d'anticipo rispetto ai potenziali avversari, ancora alle prese, nel caso del centrodestra, con una lacerante dialettica.

"Ho ricevuto in data odierna un documento - fa sapere Oliverio - sottoscritto da numerosi sindaci calabresi, i quali, sulla base di una positiva interlocuzione ed una sinergia operativa tra la Giunta regionale e le autonomie locali, mi hanno invitato ad un’Assemblea aperta di amministratori locali che si svolgerà lunedì 17 settembre. Accolgo con favore e convincimento l'invito che mi è stato rivolto. Potrà essere un’occasione importante, non solo per un bilancio delle cose fatte, ma soprattutto per insistere con maggiore determinazione nel progetto politico e di governo della Calabria".