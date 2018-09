Aeroporti: Alitalia, triplicati voli Reggio Calabria-Roma, Crotone resta aperto

La Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, ha raggiunto accordi con Alitalia e con Ryanair, rispettivamente, per gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. Gli accordi sono stati definiti nel corso di incontri con i vertici delle due compagnie aeree cui ha partecipato il presidente della Sacal, Arturo De Felice.

L'intesa con Alitalia prevede l'intensificazione dei collegamenti gestiti dall'Alitalia da Reggio Calabria per Roma e Milano. In base all'accordo, da Reggio partiranno tre voli quotidiani Alitalia per Roma ed uno per Milano, con nuovi orari e relativi ritorni (attualmente sono uno soltanto per entrambe le destinazioni).



Per quanto riguarda l'aeroporto di Crotone, lo scalo, che avrebbe dovuto chiudere il 31 ottobre alla scadenza dell'accordo con Ryanair, resterà aperto grazie all'accordo raggiunto dalla Sacal con la compagnia irlandese. L'intesa prevede il mantenimento del volo per quattro volte la settimana per Orio al Serio e ritorno. Contestualmente, l'accordo con Ryanair prevede che dalla prossima stagione estiva, con l'inizio da aprile 2019, i voli da e per Bergamo da Crotone diventeranno quotidiani.

Secondo quanto si è appreso, inoltre, la Sacal ha in corso trattative con altre compagnie allo scopo di creare ulteriori collegamenti da Crotone per altre destinazioni.

"Dal primo novembre Alitalia triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria-Roma tornando a servire questa tratta con tre voli al giorno. La decisione di rafforzare l'operativo Alitalia sullo scalo 'Tito Minniti' segue l'incontro avvenuto questa mattina tra il presidente della Sacal, Arturo De Felice, e il Chief Strategy and Operations Officer di Alitalia, Massimo Iraci". Lo riferisce un comunicato della compagnia.



"Il nuovo operativo della Compagnia italiana - si aggiunge nella nota - prevede, oltre al potenziamento dell'offerta per Roma Fiumicino, il mantenimento di un collegamento giornaliero fra Reggio Calabria e Milano Linate. Inoltre, un aereo Alitalia effettuerà la sosta notturna presso l'aeroporto 'Tito Minniti' così da assicurare ai viaggiatori reggini un volo per Roma in partenza nel primo mattino e il rientro in giornata la sera.

La Compagnia italiana offrirà ogni settimana ai passeggeri di Reggio Calabria un totale di 28 frequenze per soddisfare le esigenze di mobilità del territorio".



"I nuovi voli per Roma Fiumicino, che saranno presto in vendita - é detto ancora nel comunicato di Alitalia - consentiranno comode connessioni con il network internazionale e intercontinentale di Alitalia e partiranno da Reggio Calabria tutti i giorni alle ore 6:45 (arrivo a Fiumicino alle 8:00), alle 11:10 (arrivo alle 12:25) e alle 18:30 (arrivo alle 19:45).

Da Roma i voli per Reggio Calabria decolleranno alle ore 9:10 (arrivo al 'Tito Minniti' alle 10:20), alle 13:30 (arrivo alle 14.40) e alle 21:35 (arrivo alle 22:45)".



"I collegamenti fra Milano e Reggio Calabria - conclude la nota - prevedono la partenza da Linate alle ore 8:40, con arrivo a Reggio alle 10:20. Dall'Aeroporto dello Stretto il volo per Milano decolla alle 11:05 e atterra a Linate alle 12:45".