Rapina in tabaccheria, denunciati presunti responsabili

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà, a Crotone, una donna di 31 anni, e un uomo di 41 con l'accusa di rapina e detenzione di munizioni.

I due sarebbero gli autori di una rapina, compiuta nella serata di ieri, ai danni di una tabaccheria che ha fruttato un bottino di 1.200 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro. In particolare, secondo quanto ricostruito dai poliziotti giunti sul posto nell'immediatezza dei fatti, l'uomo, armato di un'ascia, ha fatto irruzione nel negozio facendosi consegnare i soldi e si è poi allontanato lungo le strade del centro dove ad attenderlo c'era la donna.



Grazie alla collaborazione di molti dei residenti della zona, gli agenti sono riusciti a risalire ai due responsabili, noti come tossicodipendenti, intervenendo nell'abitazione dell'uomo, dove entrambi sono stati bloccati. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono state trovate anche due cartucce di diverso calibro.