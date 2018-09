Calabria, fiumi di soldi... in fumo

Ma quanto costa “fare vetrina”? Spendere un botto in tempi di magra per partecipare ad eventi nazionali e internazionali dando mandato a società e fondazioni “chiavi in mano”, è una scelta che suscita sempre interrogativi. Soprattutto se nello stesso numero del Burc, il bollettino ufficiale della Calabria appena pubblicato, si ritrovano fianco a fianco sia il decreto che liquida 100mila euro alla Società Hdrà Srl con sede in Roma quale saldo dei servizi di promozione e comunicazione erogati alla Regione nell’ambito del Festival di Spoleto 2018 (investimento che ha sollevato un vespaio di polemiche), sia un nuovo decreto che impegna ben 240mila euro per l’affidamento alla Fondazione “GTechnology” con sede a Modena, dei servizi logistici e di comunicazione promozionale delle eccellenze calabresi ai campionati europei di atletica di Berlino di agosto. Scattano le denunce dei 5Stelle alla Procura e all’Anac mentre il presidente Oliverio torna sul “caso Spoleto” e afferma: «Nessuno spreco, quel Festival era una vetrina straordinaria e la tanto criticata cena è costata solo 7.500 euro».