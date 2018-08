Adiconsum, urge verifica infrastrutture Calabria

"La tragedia di Genova colpisce al cuore l'Italia intera e impone una seria riflessione sullo stato delle infrastrutture del nostro Paese". E' quanto afferma, in una nota, Michele Gigliotti di Adiconsum Calabria. "Il sistema infrastrutturale - prosegue Gigliotti - si basa su grandi opere costruite ormai da più di cinquant'anni. L'alta ingegneria italiana è diventata negli anni modello per l'Europa e oggetto di studi scientifici di tecnici di fama mondiale. Ma non si è pensato di verificare lo stato di ponti, viadotti, strade e arterie di scorrimento attuando manutenzioni per contrastare il naturale logorio provocato dal decorso dei decenni. Nonostante la carenza di infrastrutture nella nostra Regione è necessario avviare una task force che coinvolga gli uffici nazionali, regionali, provinciali e comunali e tutti i soggetti preposti al controllo. E' imprescindibile il ruolo di coordinamento della Protezione civile per stabilire un cronoprogramma mirato a mettere in sicurezza le infrastrutture del nostro territorio". Per Gigliotti "è noto a tutti che la Calabria da un punto vista morfologico presenti peculiarità e caratteristiche geografiche molto particolari che unite al rischio sismico e idrogeologico rendono assolutamente imprescindibile mettere in sicurezza le opere presenti e allo stesso tempo realizzare strutture nuove che rispettino vincoli ambientali, gli studi geologici, la qualità dei materiali e soprattutto siano sicure"