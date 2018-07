Sanità: Udicon, a Reggio Calabria c'è orario per fratturarsi?

"C'è un orario per fratturarsi al pronto soccorso di Reggio Calabria, lo sapevate? Più precisamente dalle 8 alle 20 oltre quell'orario i medici sono costretti ad utilizzare il cartone e lo scotch per immobilizzare, se così si può dire, l'arto che ha subito una frattura". E' quanto afferma, in una nota, il presidente nazionale Unione difesa consumatori (U.Di.Con), Denis Nesci.



"I Riuniti non sono nuovi, purtroppo - prosegue Nesci - ad episodi singolari, nonostante il nome che il Consiglio regionale della Calabria ha dato loro qualche anno fa, Grande ospedale metropolitano, che, appunto, di grande ha forse solo il nome.



L'unità di ortopedia, a causa di insufficienza organica è costretta a operare dalle 8 alle 20, gli infermieri talvolta non sono in grado di immobilizzare le parti fratturate per mancanza di aggiornamento. La farmacia dell'ospedale, inoltre, ha un'asticella che delimita la spesa da non superare ed il Pronto Soccorso si trova quindi a non procedere con l'approvvigionamento di materiali".



"Vogliamo commentare le foto dei pazienti ingessati con il cartone? Io non intendo farlo - sostiene ancora Nesci - perché provo un forte senso di amarezza al pensiero di persone che in Italia valgono meno di altre porteremo le foto al Commissario Scura, forse un commento è bene che lo faccia lui.

Tra l'altro, non dimentichiamo che il reparto di ortopedia dei Riuniti è stato inaugurato con grandi feste meno di due anni fa dall'ormai ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin attenzione però, a fossilizzarci su ortopedia, perché è tutto il nosocomio a manifestare condizioni disastrose.

Reparti con personale ridotto ormai sono all'ordine del giorno, intanto abbiamo previsto un gazebo dove proteggere da una sicura insolazione il presidente Oliverio che, dopo questo episodio, sceglierà i Riuniti per incatenarsi, lo aspettiamo, che sia la volta buona".