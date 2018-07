Droga: operazione dei carabinieri nel vibonese, 4 arresti

Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno contro lo spaccio di droga è in corso per l'esecuzione di quattro misure cautelari, due in carcere e due ai domiciliari.



L'operazione si sta svolgendo nel territorio delle Preserre vibonesi e nella piana di Vibo Valentia nei confronti di soggetti residenti o domiciliati nei Comuni della provincia di Vibo. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia.



I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 al Comando Provinciale di Vibo Valentia.