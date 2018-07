Ferrovie: dal 23 luglio collegamenti bus Calabria-Sicilia

Da lunedì 23 luglio Calabria e Sicilia saranno più vicine con Busitalia Fast. Lo affermano le Ferrovie dello Stato in una nota in cui si annunciano "due corse giornaliere, effettuate con bus di ultima generazione per offrire elevati standard di comfort e sicurezza, che collegheranno Cosenza, Lamezia Terme, Messina e Catania".

Gli orari, disponibili anche on line, sono: da Cosenza (7.45) verso Lamezia Terme Aeroporto (8.35) - Messina (11.15) - Catania (12.45); da Catania (12.55) verso Messina (14.20) - Lamezia Terme Aeroporto (16.40) - Cosenza (17.50).

"A bordo, comodamente seduti in poltrone con schienale reclinabile - prosegue la nota - i clienti avranno la possibilità di connettere i propri dispositivi elettronici a prese elettriche o usb e navigare sul web grazie al wi-fi gratuito. Ogni passeggero potrà trasportare, incluso nel prezzo del biglietto, fino a un massimo di 2 valigie, oltre un bagaglio a mano da riporre nella cappelliera. I bus, climatizzati, sono dotati di toilette con wc chimico. Particolarmente convenienti i prezzi, che vanno dai 10 euro per il tragitto Lamezia Terme - Messina ai 12 euro per Lamezia Terme - Catania e Cosenza -Messina, fino ai 14 euro per il percorso tra Cosenza e Catania.

I biglietti sono già acquistabili in tutte le agenzie di viaggio Busitalia Fast, nei punti vendita convenzionati su fsbusitaliafast.it e con l'app Busitalia Fast".