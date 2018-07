Morto centauro sulla 106

Un giovane di Portigliola, R.M., di 24 anni, è deceduto stamattina in un incidente stradale accaduto lungo la Statale 106 jonica nella periferia di Roccella Jonica. Il giovane, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polstrada di Brancaleone, era alla guida della sua moto che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con tre veicoli tra cui un'auto dei carabinieri che viaggiava in direzione opposta.

Il giovane è deceduto sul colpo, tanto che i soccorsi si sono rivelati inutili. (ANSA)