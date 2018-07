Calabria, mille scuole senza collaudo

In Calabria ci sono circa 2.404 edifici scolastici, per 896 ci sono interventi finanziati o progetti almeno definitivi di adeguamento sismico. Sui rimanenti 1.508 ne abbiamo 248 che non dichiarano o meno l'esistenza di un collaudo statico, 748 che dichiarano di non avere il collaudo, mentre 515 dichiarano di avere il collaudo, di questi circa il 40% ha inserito in anagrafe il certificato di collaudo, mentre il rimanente 60% pur dichiarando di avere il collaudo non lo ha.

Emerge, quindi, che gli edifici di cui non si dispone di collaudo sono 993: 623 si trovano in “zona sismica 1”, mentre 370 sono in “zona sismica 2”.

Questi dati sono contenuti nell’informativa delle iniziative della Regione intraprese con i fondi del Por Calabria 2014-20 che saranno sotto esame domani nel corso del comitato di Sorveglianza che si svolgerà a Cosenza. Per gran parte gli edifici in “zona sismica 1” entro qualche mese dovrebbe essere finanziata la verifica sismica.