In fiamme due autovetture a Borgia, nessuna ipotesi esclusa

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato la notte scorsa due autovetture in contrada Vallo di Borgia.

Le auto, una Peugeot 206 e un fuoristrada Nissan, che erano parcheggiate nelle vicinanze dell'abitazione del loro proprietario hanno riportato pesanti danni.

Sul posto, a pochi metri da un deposito vetture e pneumatici, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che è riuscita a domare il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Accertamenti sono stati avviati per risalire alla matrice dell'incendio che potrebbe essere di natura dolosa. Al momento, comunque, non viene esclusa nessuna ipotesi.