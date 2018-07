Arriva il caldo, spiagge affollate

In Calabria é arrivato il primo vero caldo, con le città che si svuotano e la gente che si riversa sulle spiagge, affollandole e fornendo il primo vero segnale che l'estate é arrivata. Le temperature superano in tutta la regione i 30 gradi, con punte di 32 a Cosenza e Catanzaro.

Sin dalle prime ore del mattino il traffico lungo le strade che conducono ai litorali hanno registrato un volume di traffico superiore alla media. Movimento di automobili intenso anche lungo le arterie verso la Sila e l'Aspromonte, dove la gente cerca un po' di refrigerio.

Il Compartimento della Calabria della Polizia stradale, che monitora la situazione, non segnala alcun incidente stradale di rilievo. Al momento, dopo che i vacanzieri della prima domenica di luglio hanno raggiunto le mete di destinazione, il traffico si presenta scarso, con una previsione di aumento, comunque, per il rientro in città nel tardo pomeriggio ed in serata.