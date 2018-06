Aeroporto Lamezia-Catanzaro Lido in mezz’ora

Il collegamento aeroporto-stazione ferroviaria di Sant'Eufemia-Germaneto-Catanzaro Lido diventa realtà. A quasi due anni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il presidente della Regione Mario Oliverio e l'amministratore delegato della Rete ferroviaria italiana, l'iter di realizzazione dell'importante opera sta per vedere la luce. Nelle ultime settimane, infatti, si sono avuti degli incontri programmatici per definire le modalità di realizzazione del collegamento multimodale, cioè su rotaia e gomma, che dall'aeroporto arriverà fino a Catanzaro Lido, passando da Sambiase, Nicastro e Germaneto.

Il progetto, che prevede una spesa di 150 milioni di euro e che sarà finanziato con risorse del contratto di programma Rfi e con fondi Por 2014/2020, porterà alla velocizzazione della tratta attuale, alla realizzazione di una variante di tracciato, all’elettrificazione della linea lunga 43 km, che inciderà sulla riduzione dei tempi di percorrenza e gli output attesi da ciascuna fase. Una buona notizia per la città di Lamezia, anche perchè verranno utilizzate per le fermate delle attuali stazioni di Sambiase e Nicastro, con importanti ricadute sull'intero territorio urbano.

Il progetto sarà illustrato dai vertici amministrativi regionali martedì prossimo alle ore 16 nella Sala Napolitano del Municipio di via Perugini, alla presenza della commissione straordinaria del Comune guidata da Francesco Alecci e dallo stesso presidente Mario Oliverio, che spiegheranno alla cittadinanza lo stato delle procedure per la realizzazione del collegamento multimodale aeroporto-stazione di Lamezia centrale-Germaneto-Catanzaro Lido. L'incontro servirà per spiegare dettagliatamente le migliori soluzioni adottate in termini di risorse economiche e di tempi, gli interventi prescelti per il collegamento tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Lamezia e tutte le caratteristiche della linea Lamezia centrale-Catanzaro Lido.

Un iter che ha visto la luce a seguito di una serie di incontri, avuti nelle ultime settimane, tra i dipartimenti regionali Infrastrutture-Lavori pubblici, mobilità e programmazione comunitaria, il presidente della commissione straordinaria del Comune Alecci e i dirigenti degli stessi dipartimenti e della Sacal, coinvolta per il tratto finale del collegamento, in cui sono stati approfonditi tutti i temi inerenti il percorso e gli impegni che conseguiranno per ciascuna delle parti coinvolte. Dallo studio di fattibilità di Rfi, risulta che la modalità di affidamento considerato è l’appalto integrato. Alcuni interventi di modifica della geometria delle curve esistenti sono realizzabili nella sede ferroviaria attuale e pertanto possono essere eseguiti tramite un Accordo quadro.