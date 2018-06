Gestione illecita dei rifiuti.

Martedì scorso, nell’ambito di un servizio d’istituto coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, i Carabinieri della Stazione Parco di Gerace intervenivano su un terreno, in località “Merici” agro del Comune di Gerace, in seguito a segnalazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

Nello specifico, i Carabinieri Forestali hanno deferito due soggetti, entrambi con precedenti di polizia, sorpresi uno, R.A., intento a sversare, ai margini della Fiumara Gerace, terreno proveniente da scavi in assenza di documentazione prevista, e l’altro, C.A., in qualità di proprietario del mezzo usato per l’illecito. Agli stessi è stato contestato, in concorso, il reato di gestione illecita di rifiuti.