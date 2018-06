'Ndrangheta: sequestrati beni del valore di un milione all' esponente di una cosca

I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni, per un valore di oltre un milione di euro, nei confronti di Francesco Aloi, di Guardavalle, indicato come elemento di spicco della cosca di 'ndrangheta Gallace/Gallelli, operante nell'area ionica soveratese.

Le indagini che hanno portato al sequestro sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dai procuratori aggiunti Vincenzo Luberto e Vincenzo Capomolla, Il sequestro é stato disposto, su richiesta della Dda, dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro.

I beni sequestrati consistono in un fabbricato ubicato a Guardavalle, un'autovettura, quote societarie e diversi rapporti bancari e finanziari. Aloi é risultato titolare di un notevole complesso patrimoniale il cui valore e' risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.