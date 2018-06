Siclari: porre fine commissariamento in Calabria

“E’ finita, con oggi, la campagna elettorale del Governo. Adesso il Governo dia risposte al Paese e risolva i problemi di sette regioni dove è messo in discussione il diritto alla salute". Lo sostiene, in una dichiarazione, il senatore Marco Siclari di Forza Italia.

"Bisogna passare dalle parole ai fatti - aggiunge Il senatore reggino che è anche un medico - ponendo fine, inoltre, al commissariamento in Calabria che ha distrutto la sanità pubblica e privata convenzionata ed il diritto alla salute. Rimanendo sul tema della salute, pensino meno ad annunci e spot come quella dei vaccini e si mettano a lavoro per dare un'alternativa seria e concreta al commissariamento e il ministro risponda all'interrogazione urgente, da me depositata, che riguarda proprio il commissariamento in Calabria e porti in Aula la mia mozione che mette al centro dell'attenzione il tema del commissariamento della sanità di tutte le regioni d'Italia".