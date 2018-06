Falso allarme bomba al pontile

Momenti di tensione e anche di panico per qualcuno a Gioia Tauro. Sul pontile della frazione Marina è stato ritrovato un oggetto nascosto da una coperta che da una prima analisi sembrava un candelotto di dinamite.Scattato l'allarme, sul posto è giunta la Polizia con gli artificieri. La popolazione è stata tenuta a distanza e tutta l'area è stata isolata. Quindi si è sentita una piccola deflagrazione,forse per il disinnesco, e quindi il sospiro di sollievo. Si trattava di un falso allarme, non si trattava di candelotti ma di oggetti cilindrici molto simili. Il luogo dei ritrovamento è molto vicino alla spiaggia, in questi giorni piena di bagnanti.

Sul posto anche la Capitaneria di porto. Adesso la zona è tornata transitabile.

