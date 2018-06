Inchiesta "Eumenidi" . "Il vecchio management della Sacal dev’essere processato".

Il vecchio management della Sacal dev’essere processato. L’ha chiesto la procura di Lamezia e il 18 settembre ci sará l’udienza in Tribunale. Il rinvio a giudizio è stato chiesto per tutti gli ex: il presidente Massimo Colosimo, il direttore generale Pierluigi Mancuso, il sindaco Paolo Mascaro, i consiglieri d’amministrazione Floriano Noto e Giuseppe Gatto, il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno in carica. In tutto sono 21 gli imputati dell’inchiesta “Eumenidi” su vari reati che sarebbero avvenuti nella società che gestisce l’aeroporto di Lamezia, tra i quali diverse assunzioni “facili”. Roberto Mignucci, rappresentante di Adr nel consiglio d’amministrazione Sacal, è l’unico ad essere escluso dall’elenco degli imputati.