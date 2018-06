Investito dal treno, traffico sospeso

Traffico ferroviario sospeso da alcune ore sulla linea Sapri-Paola, tra le stazioni di Scalea e Diamante-Buonvicino per l'investimento di una persona da parte di un treno regionale. Non si conosce l'identità della vittima.

L'impatto mortale, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato tra le fermate di Marcellina e Grisolia. Sul posto sta operando la Polizia ferroviaria di Sapri competente per territorio. (ANSA)