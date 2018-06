In Calabria affluenza del 59, 3%

E' stata del 59,03% - quando manca il dato di un solo comune su 49 - l'affluenza in Calabria per le comunali. Nella passata tornata, l'affluenza fu del 62,21%.

La provincia in cui si è votato di più è stata quella di Crotone con il 64,01% (67,39% la tornata precedente) seguita da Cosenza con 60,23% (64,29%). Quindi la provincia di Catanzaro con il 59,92% - dato relativo a 11 comuni su 12 - (62,15%), quella di Reggio Calabria con il 55,97% (58,78) e Vibo Valentia con il 54,58% (58,45). (ANSA)