Maialino in premio a lotteria Calabria, l'Enpa non ci sta

"Offrire un animale come premio di una riffa è un fatto inqualificabile che dovrebbe ripugnare la coscienza delle persone civili. Ma è anche inaccettabile che tale iniziativa sia legata a una manifestazione religiosa quale la Festa della Madonna dell'Immacolata". E' quanto denuncia l'Enpa che parla di "iniziativa inaccettabile" in relazione alla messa in palio di un maialino nell'ambito della festa che si svolge a Grotteria, nella locride il 9 giugno.

"Gli animali, a qualunque specie essi appartengano - è detto in una nota dell'ente protezione animali - non sono cose di cui noi possiamo disporre a nostro piacimento. Purtroppo, l'animale non sarà certo donato perché viva a lungo e in serenità; non è difficile immaginare il destino che lo attende. Per questo chiediamo agli organizzatori di dare un segno di civiltà, mostrando rispetto per la vita e di sostituire il maialino con un televisore, un cellulare o un computer".

"Un gesto di compassione - è detto nella nota dell'Enpa - lo chiediamo, anche e soprattutto alle autorità religiose, le quali, ne siamo sicuri, non avranno certo dimenticato l'esempio di San Francesco. Anche gli esseri viventi non umani fanno parte del creato e hanno lo stesso nostro diritto ad abitarlo".

(ANSA).