Incendio in un container attrezzi, nessun danno a persone

Paura ma nessun danno alle persone per un incendio, probabilmente di natura dolosa, che ha interessato a Catanzaro un container adibito a deposito di attrezzature e materiale vario all'interno del cantiere di uno stabile in costruzione.

Il rogo è avvenuto nel quartiere marinaro del capoluogo in via Stretto Antico di fronte all'edificio che ospita la scuola media Casalinuovo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno domato le fiamme. Disagi ma nessun caso di intossicazione tra i residenti della zona che hanno dato l'allarme.

Dalle prime valutazioni effettuate dal personale dei vigili del fuoco emergerebbe l'ipotesi del dolo. In corso ulteriori accertamenti.