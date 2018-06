Maturità, ecco le Commissioni in Calabria

Sono state rese note le commissioni per gli esami di Stato 2018 con i nomi di tutti i commissari esterni. Gli oltre 500 mila i ragazzi impegnati con l’esame più temuto per un totale di circa 25.600 classi hanno potuto leggere i nomi sul sito del Miur (www.istruzione.it/esame_di_stato) che li ha resi noti alle 12.

Qui puoi scaricare le Commissioni in formato PDF:

REGGIO CALABRIA

CATANZARO

VIBO

COSENZA

CROTONE

Per trovare la propria commissione - tre professori (su sei) che vengono da altri istituti a cui si aggiunge il presidente della commissione, anche questo esterno - il portale del ministero dell’Istruzione mette a disposizione un motore di ricerca ad hoc: basterà inserire il nome del proprio istituto e la provincia, oppure l’indirizzo di studi e la provincia e trovare l’istituto. La prima prova scritta, italiano, si svolgerà il 20 giugno e durerà 6 ore. La seconda prova (greco per il classico, matematica per lo scientifico) è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30 e la durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi e varia dalle 4 alle 8 ore. Per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, la prova può svolgersi in due o più giorni. Lunedì 25 giugno, infine, c'è la terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, che si svolgerà a partire dalle ore 8.30.