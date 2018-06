Ferrovie, la Jonica ultimata entro il 2020

La tanto invocata “cura del ferro” per la Calabria inizia a produrre i primi risultati. Almeno sul piano del dialogo sempre più stretto tra chi il trasporto ferroviario lo gestisce e le istituzioni territoriali - Regione in testa - che hanno scelto con convinzione di puntare sulla rotaia. La dimostrazione ieri a Reggio che ha ospitato la tappa in riva allo Stretto del roadshow di FS Italiane per la presentazione del nuovo “Pop”, il treno destinato al trasporto regionale, che dalla prossima primavera-estate verrà dislocato sulla rete. Anche in Calabria: almeno questo è l’impegno-previsione filtrato ieri, ma prima c’è da vedere come andrà a finire la partita del rinnovo del contratto di servizio con la Regione che vede quattro concorrenti in campo.

Oliverio ha spiegato come la Regione abbia scommesso con convinzione sul sistema della mobilità ferroviaria all’insegna del binomio sicurezza e velocità annunciando entro il 2020 il completamento degli interventi di ammodernamento lungo la linea Jonica, con - tra l’altro - la “cancellazione” di numerosi passaggi a livello. Sul piatto la bellezza di oltre 500 milioni.

L'articolo completo nell'edizione in edicola della Gazzetta del Sud.

Clicca qui per acquistare la tua copia digitale