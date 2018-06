Incidenti stradali: auto si ribalta, un morto

Incidente mortale sulla Statale 18 a Diamante, nei pressi del villaggio Mondo nuovo. A perdere la vita Filippo Pascale Savoia, di 29 anni, di Belvedere Marittimo. L'uomo viaggiava a bordo della propria auto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che ha impattato contro il guardrail, poi si è ribaltata finendo su un'altra autovettura che giungeva in senso opposto. Illeso l'altro automobilista. Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Scalea che sta effettuando i rilievi. Per consentire i soccorsi, l'Anas ha chiuso provvisoriamente la statale, con la viabilità deviata su strade secondarie.