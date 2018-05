Impatto fatale sulla Statale 106, muore un anziano

Ancora un incidente mortale sulla Strada statale 106. Ieri mattina, il crotonese Vincenzo Vesci, 81 anni, stava percorrendo il vecchio tratto della 106 per raggiungere la chiesa di contrada Margherita, a Crotone, dove avrebbe dovuto partecipare alla comunione del proprio nipote. Per cause ancora da accertare, attorno alle 10, mentre si trovava a bordo di una Toyota Aygo, si è andato a scontrare con una Bmw 320D.

L’anziano è deceduto poco dopo essere stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale pitagorico “San Giovanni di Dio”. L’altra persona che invece era alla guida della Bmw, un ragazzo sui trent’anni, è rimasta illesa. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale d i Vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, Vincenzo Vesci viaggiava da Crotone in direzione Cirò Marina; il conducente dell’altro veicolo, invece, stava uscendo da una traversa del popoloso quartiere di Margherita. Come e perché sia avvenuto lo scontro tra le due auto sarà oggetto di approfondimento degli uomini del Polstrada, i quali dovranno verificare se ci siano state delle responsabilità ben precise sul sinistro costato la vita ad un uomo.

Il tratto di 106 che serve a raggiungere contrada Margherita non è nuovo ad incidenti mortali. In quanto - nonostante sia stato realizzato un tratto alternativo e più sicuro rispetto a quello esistente - l’arteria continua ad essere sempre trafficata sia dai residenti di Crotone che dagli abitanti del comprensorio. Una frequenza di veicoli che nel periodo estivo tende ad aumentare perché la strada viene utilizzata per raggiungere la spiaggia di località Gabella. C’è da dire che continua ad essere in continuo aggiornamento il tragico bollettino dei sinistri che periodicamente si verificano nel tratto crotonese della 106.

Basti pensare che appena una mese fa, all’altezza del bivio per Isola Capo di Rizzuto, zona sud della Strada statale, uno scontro tra due macchine aveva provocato la morte di un 58enne. Non a caso, da diversi mesi ormai, mondo associazionistico e rappresentanti delle istituzioni stanno cercando di portare a compimento la variante al mega lotto 6. Un progetto che, se attuato, consentirebbe di collegare Crotone con Catanzaro in appena trenta minuti attraverso una strada a quattro corsie. Ma non solo. La nuova arteria non passerebbe più per la costa bensì per l’entroterra, così da snellire il traffico su quella che poi diventerebbe la vecchia “Jonica”.