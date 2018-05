Doppia intimidazione ad imprenditore, attentati a due locali

Doppia intimidazione la scorsa notte a Cosenza ai danni di un imprenditore. Persone non identificate hanno compiuto due attentati incendiari contro due suoi locali, il bar "Bilotti Café, poco distanze dall'omonima piazza, ed una tavola calda. I due episodi si sono verificati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. In entrambi i casi i danni sono ingenti.

L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini, é che i due attentati siano stati commessi dalle stesse persone e che si colleghino ad un'unica matrice. L'edificio in cui é ubicato il bar é stato evacuato per consentire i lavori di verifica strutturale dell'immobile in considerazione del fatto che a causa dell'incendio é crollata una parete.

I carabinieri, per tutta la notte hanno sentito il titolare delle due attività commerciali ed eseguito alcune perquisizioni.

I militari hanno anche acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.