Sesta tappa del roadshow “Congiunzioni” ,

Nel vivo a Reggio Calabria la sesta e penultima tappa del roadshow “Congiunzioni” , un viaggio lungo l’Italia per illustrare il ruolo e il lavoro dell’Anas in 90 anni per la crescita e il consolidamento del sistema delle infrastrutture del Paese. Mentre da ieri in piazza Italia il grande truck Scania è il catalizzatore delle iniziative di intrattenimento e di animazione, dentro il teatro Cilea esponenti delle istituzioni del territorio reggino e calabrese più in generale, tecnici delle infrastrutture, esponenti del mondo accademico e dell’editoria si stanno confrontando con l’amministiratore delegato dell’Anas Gianni Vittorio Armani sul progetto di valorizzazione dei percorsi turistici e culturali lungo la Statale 106 Jonica. E “La via della Magna Grecia” è pure il titolo della monografia di “Area Sud” che sarà in distribuzione gratuita mercoledì prossimo con la “Gazzetta del Sud”.