Sorpresi dai Cc mentre tentano furto in abitazione, arrestati

Stavano tentando di entrare in un'abitazione per compiere un furto. Tre persone di 28, 23 e 22 anni sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri, a Isola Capo Rizzuto, con l'accusa di tentato furto in abitazione.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno sorpreso i tre mentre cercavano di introdursi in un appartamento al momento disabitato di località Capo Rizzuto. Alla vista dei militari il terzetto ha tentato la fuga a bordo di un automobile ma è stato bloccato.