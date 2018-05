Incidenti stradali: morta 72enne, grave la figlia

Una donna di 72 anni, Rosa Cortese, è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 107 in località Pianette, nel territorio di Rovito.

Nell'incidente é rimasta ferita in modo grave la figlia della vittima, che é stata ricoverata con prognosi riservata nell'ospedale Annunziata di Cosenza.

Le due donne viaggiavano a bordo di una Fiat "Uno", alla guida della quale c'era la più giovane delle due donne e che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con una Ford "Ka".

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della Polizia stradale.