Treno deragliato: conclusi i lavori sulla galleria Cosenza-Paola

Sono terminati i lavori di ripristino della linea all'interno della galleria "Santomarco", sulla linea ferroviaria Paola - Cosenza, chiusa dal 6 dicembre scorso dopo il deragliamento di un treno regionale. Lo rende noto Reti ferroviarie italiane.

"Oltre 150 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici - è detto in un comunicato - hanno lavorato secondo un cronoprogramma serrato, sette giorni su sette, con turni sulle 24 ore, per ripristinare i binari danneggiati, rinnovare i tratti di rotaia come da pianificazione per l'anno in corso e svolgere le attività di manutenzione sospese dal 6 dicembre 2017, giorno del sequestro. Tutto questo nel pieno rispetto dei tempi previsti".

L'azienda ha già presentato nei giorni scorsi una nuova istanza all'Autorità giudiziaria per ottenere il dissequestro della Galleria e poter così riprendere la circolazione ferroviaria.