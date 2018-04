Studente accoltellato davanti alla scuola

G.N. 17 anni, studente della 3A cucina dell’Ipalbatur di Villa San Giovanni è stato accoltellato questa mattina intorno alle 8 all’ingresso di scuola: il giovane si trova ai Riuniti in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. È fuori pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi per quanto stazionarie

Il gravissimo episodio vede coinvolti coetanei dell’istituto Repaci. Alberghiero è Nostro/Repaci coabitano nella struttura di via de Gasperi

Secondo una prima ricostruzione due gruppi di giovani sono venuti alle mani (qualcuno racconta di bastoni) per una lite avvenuta ieri a Scilla e non si sa ancora per quali ragioni. Il ferito più grave sarebbe intervenuto per dividere i compagni e sarebbe stato colpito con una coltellata allo stomaco

Indagano i Carabinieri della compagnia di Villa