Incidenti stradali: un morto a Rende, grave il fratello

Un pensionato di 73 anni, Antonio Panza, residente a Castiglione Cosentino, é morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in contrada "Santa Rosa" di Rende, nella zona industriale della città. Panza é deceduto poco dopo il ricovero nell'ospedale "Annunziata" di Cosenza.

Nell'incidente é rimasto ferito in modo grave il fratello di Panza, Ettore, che é stato ricoverato nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale "Annunziata".

I fratelli Panza viaggiavano a bordo di una Fiat "Panda" che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con una Ford "Focus" sulla quale si trovavano due persone, un uomo di 35 anni ed un ragazzo di 12, che hanno riportato ferite non gravi.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai vigili urbani di Rende, intervenuti insieme ai vigili del fuoco ed al personale del 118.