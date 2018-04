'Ndrangheta, appello bis Minotauro 7 condanne

Si è concluso con sette condanne e due assoluzioni il processo d'appello bis di Minotauro, la più grande inchiesta degli ultimi anni sulla presenza della 'ndrangheta nel Nord-ovest. La causa riguarda nove imputati (un decimo è deceduto) e si è celebrata per ordine della Cassazione, che il 12 maggio 2016 aveva confermato 23 condanne, ma ne aveva annullate alcune con rinvio.

Fra gli interessati figura Antonino Battaglia, ex segretario comunale di Rivarolo, condannato a 1 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 300euro di multa per un reato elettorale semplice. La Corte d'Appello di Torino l'ha sospeso dal diritto elettorale e interdetto per un anno dai pubblici uffici.

"Questa sentenza - hanno commentato, dopo la lettura del dispositivo, il procuratore generale Francesco Saluzzo e il pm Monica Appatecola - conferma che la criminalità organizzata calabrese in Piemonte è iperattiva e pervasiva".

Nel procedimento hanno testimoniato alcuni pentiti, tra cui Domenico Agresta, detto 'Nicu', 29 anni, che aveva già reso delle dichiarazioni in un'altra indagine, quella sull'omicidio del magistrato Bruno Caccia.(ANSA)