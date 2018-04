Scontro tra due auto e camion, morta donna

Una donna, Elena Donato, di 42 anni, residente a Spezzano Piccolo, è morta in un incidente stradale accaduto lungo la statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Celico, in prossimità del ponte "Cannavino". La vittima era alla guida di un'automobile che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un camion.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, investita dal mezzo pesante. Sul posto il personale dell'Anas, per la gestione della viabilità, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco ed al personale del 118. Il traffico nel tratto della statale in cui si é verificato l'incidente é stato interrotto e deviato su strade locali per consentire l'effettuazione dei rilievi di legge.