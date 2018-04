Il vescovo di Lamezia compie 75 anni, presentata rinuncia

Il vescovo di Lamezia Terme mons. Luigi Cantafora compirà domani 75 anni e, come prevede il Diritto canonico, il presule, in obbedienza al Santo Padre, ha presentato la rinuncia all'ufficio vescovile nelle mani del Sommo Pontefice. Lo rende noto un comunicato della Curia lametina.

"In occasione del suo settantacinquesimo compleanno, che ricorrerà domani 10 aprile - è detto nel comunicato - tutta la Chiesa di Lamezia Terme fa gli auguri al suo pastore mons. Luigi Cantafora. E' un'occasione per tutta la comunità diocesana per ringraziare il Signore per il dono della sua vita, per il suo ministero sacerdotale e il suo ministero episcopale in questi quattordici anni per la Chiesa di Dio che è in Lamezia. Tutti i fedeli sono invitati ad unirsi in una comune preghiera al Padre perché continui ad assistere con la sua protezione il nostro Vescovo nella sua missione a servizio della Chiesa e dell'umanità".

"Il Papa provvederà - prosegue il comunicato - dopo aver valutato tutte le circostanze. Il vescovo Cantafora, a norma di diritto, continuerà a svolgere in pieno il suo ministero episcopale fino alle decisioni che il Santo Padre assumerà nei tempi che riterrà più opportuni".