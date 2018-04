Avv. Paolo Romeo, cade l'accusa di associazione mafiosa

Né associazione segreta e né mafiosa. La Corte suprema di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza di custodia cautelare anche per l'accusa di associazione mafiosa nei confronti dell'avvocato Paolo Romeo, l'ex deputato ritenuto al vertice della cupola mafiosa e politica di Reggio ed imputato principale nel processo Gotha. Ne da notizia il suo legale di fiducia avvocato Carlo Morace. Paolo Romeo resta adesso in carcere solo per una residua accusa inerente una turbativa d'asta.