Il calcio calabrese piange Caracciolo

Il calcio calabrese piange la scomparsa a soli 32 anni di Alessandro Caracciolo, ex giocatore di Bagaladi (con cui aveva vinto il campionato di Eccellenza), Valle Grecanica, Nuova Gioiese, Cosenza, Vado, Hinterreggio e Praia, mentre la Ludos Vecchia Miniera è stata la sua ultima squadra. Il centrocampista si era imposto all’attenzione del mondo dilettantistico non solo per le eccellenti doti tecniche ma anche per le sue qualità umane, che lo avevano fatto apprezzare da tutto l’ambiente. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandro, che è stato ricordato da ex compagni, dirigenti, allenatori e tifosi.