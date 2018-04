Incidente sul lavoro: le vittime avevano 51 e 35 anni

Le vittime dell'incidente sul lavoro di questa mattina, a Crotone, sono Giuseppe Greco, di 51 anni, e Kiriac Dragos Petru, di 35 anni, romeno (e non ucraino come si era appreso in un primo momento), residenti, rispettivamente, ad Isola Capo Rizzuto e a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Il ferito, M.D.M, di 56 anni, di Isola Capo Rizzuto, ha subito la frattura del bacino e sta per essere trasferito nell'ospedale di Catanzaro.

Gli operai erano impegnati nell'eliminazione di alcuni vecchi manufatti, lavoro propedeutico all'ampliamento del lungomare sulla strada per Capo Colonna, i cui lavori sono stati affidati ad un'impresa edile di Crotone. Il cantiere aveva riaperto dopo la pausa di Pasqua. I tre operai, in particolare, stavano lavorando nei pressi di un muro di contenimento che è improvvisamente crollato seppellendoli.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato.