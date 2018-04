Calabria, i pensionati d’oro

Conquistata la maggioranza nell’Ufficio di presidenza della Camera, il Movimento 5 stelle si prepara ad affrontare la battaglia madre di questo primo scorcio di legislatura: il taglio dei vitalizi. In Calabria l’esercito di pensionati d’oro annovera molti politici. Alcuni, da molto tempo, percepiscono un doppio assegno, se non triplo. Il record, in questo senso, spetta a Gino Trematerra, centrista di lungo corso, capace di cumulare il vitalizio maturato alla Regione, quello al Senato e finanche quello del Parlamento europeo, per i 30 mesi passati nell’emiciclo di Bruxelles. Per un totale mensile di oltre 8.500 euro. Lo precedono in tanti. Renato Meduri, per esempio. L’ex senatore e consigliere regionale di Msi-An gode di due assegni pensionistici: uno che gli arriva da Palazzo Madama (5.692,79) e l’altro da Palazzo Campanella (7.709,28). Non va male nemmeno l’ex governatore Agazio Loiero, che tra esperienze maturate in Parlamento e quella alla Regione cumula due vitalizi e arriva a poco meno di 11.000 euro mensili.

