Pasquetta fuori porta per i calabresi

Sole e temperature finalmente in linea con la stagione hanno favorito la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta per i calabresi. E così le principali località turistiche sono state affollate. C'è stato chi ha approfittato della neve ancora presente in Sila per un'ultima sciata, ed altri che, fedeli alla tradizione, si sono recati nei boschi che caratterizzano la Calabria per il classico picnic.

Buone anche le presenze in agriturismi e ristoranti.

Oltre al pranzo, molti calabresi hanno anche approfittato dell'apertura dei musei calabresi per una Pasquetta all'insegna della cultura.

Gli spostamenti non hanno provocato particolari disagi alla circolazione con il traffico che risulta regolare sulle principali arterie calabresi.